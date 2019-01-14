Australian Open. Возняцки сделала шаг навстречу Шараповой

На Открытом чемпионате Австралии по теннису завершается первый игровой день. В женской сетке значительных потерь после вылета экс-чемпионки Франции Елены Остапенко не случилось. Датчанка Каролин Возняцки вышла во второй круг, а в третьем может сыграть с Марией Шараповой.

"Посеянная" третьей на первом в сезоне турнире "Большого шлема" прошлогодняя чемпионка Мельбурна играла против Элисон ван Эйтванк из Бельгии и победила в двух не самых простых партиях – 6:3, 6:4. Шарапова, которая также прошла во второй круг и рискует сыграть с Возняцки в третьем, говоря о потенциальной встрече отметила, что будет готовиться со всей серьезностью.

Другие матчи игрового дня потерь фаворитам не принесли: Ангелика Кербер (Германия, "посев" №2) – Полона Герцог (Словения) – 6:2, 6:2, Слоун Стивенс (США, №5) – Тэйлор Таунсенд (США) – 6:4, 6:2, Кики Бертенс (Голландия, №9) – Элисон Риск (США) – 6:3, 6:3.