14 января 201913:22
Артур Юсупов снова будет играть в "Динамо"
Полузащитник Артур Юсупов подписал контракт с московским "Динамо". Кандидат в сборную России вернулся в "Динамо" после почти четырехлетней паузы.
Артур Юсупов расторг контракт с "Ростовом" и стал свободным агентом. Через несколько 29-летний полузащитник вернулся в "Динамо", где получил шестой игровой номер. Подробности контракта пока неизвестны.
Юсупов перешел из "Динамо" в "Зенит" летом 2015 года. В 2017 Артур был отдан в аренду "Ростову", а затем заключил полноценный контракт с ростовчанами. На счету Юсупова два матча в составе сборной России.
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