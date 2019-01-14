Артур Юсупов снова будет играть в "Динамо"

Полузащитник Артур Юсупов подписал контракт с московским "Динамо". Кандидат в сборную России вернулся в "Динамо" после почти четырехлетней паузы.

Артур Юсупов расторг контракт с "Ростовом" и стал свободным агентом. Через несколько 29-летний полузащитник вернулся в "Динамо", где получил шестой игровой номер. Подробности контракта пока неизвестны.

Юсупов перешел из "Динамо" в "Зенит" летом 2015 года. В 2017 Артур был отдан в аренду "Ростову", а затем заключил полноценный контракт с ростовчанами. На счету Юсупова два матча в составе сборной России.