Грузовой состав снес фуру с солью на переезде в Подмосковье

Заглохший на железнодорожном переезде грузовик угодил под колеса локомотива в Сергиево-Посадском районе Московской области. Последствия ДТП снял на видео журналист Андрей Трофимов.

Столкновение произошло в 11:12 14 января недалеко от платформы Наугольный. Водитель уверяет, что фура заглохла на переезде и ему не хватило считанных минут, чтобы вытащить ее с помощью тягача. От удара машина завалилась на бок, а упаковки соли — именно она была в кузове — вывалилась на дорогу.

В пресс-службе МЖД озвучили иную версию произошедшего: якобы машина выехала на переезд перед приближающимся составом, так что машинисту не хватило пространства для того, чтобы остановить локомотив.

В аварии никто не пострадал, на движении составов она никак не сказалась — уже спустя 12 минут локомотив покинул место ДТП и отправился по маршруту.