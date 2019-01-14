Australian Open. Энди Маррей не смог спасти проигранный матч

Венцом стартового дня мужского турнира Открытом чемпионате Австралии по теннису стал матч экс-первой ракетки мира британца Энди Маррея и представителя Испании Роберто Баутисты-Агута, который "посеян" в Мельбурне под номером №22. Испанец сумел выиграть в драматичной борьбе.

К Маррею, трехкратному чемпиону турниров "Большого шлема", который на Australian Open четыре раза доходил до финала, всегда приковано внимание и журналистов, и зрителей. А после его недавнего заявления о возможном скором завершении карьеры из-за рецидива травмы, на Энди смотрят с особым пиететом.

Маррею, который пытается вернуться в лидеры тура после нескольких месяцев простоя, попался в первом раунде очень сильный игрок. Баутиста-Агут хоть не доходил дальше 4-го раунда "Шлема" в Мельбурне, считается очень крепким и, главное, выносливым игроком.

Отчетный матч получился и затяжным, и весьма интригующим. Испанец внешне легко взял первые две партии (6:4, 6:4) и, казалось, Australian Open будет прощаться с одной из действующих легенд тенниса. Но Маррей, казалось, сумел повернуть фортуну к себе лицом в следующих двух сетах – 7:6, 7:6.

Все решалось в пятой партии и вот здесь оказалось, что британец затратил слишком много сил на погоню. Агут же показал себя человеком, который умеет возвращать инициативу в свои руки. Счет решающего сета – 6:2 в его пользу.