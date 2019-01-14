Лавров: у РФ и Японии нет препятствий для безвизового режима, но есть проблемы с мирным договором
Мирный договор между Москвой и Токио означает принятие Японией суверенитета России над всеми островами Южно-Курильской гряды. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Министр отметил, что Россия и Япония могли бы перейти на безвизовый режим, начиная с безвизовых поездок жителей Сахалина и Хоккайдо, передает телеканал "Россия 24".
"Россия за последние годы предложила много инициатив, которые направлены либо на либерализацию режима передвижения для целого ряда категорий граждан — бизнесмены, туристы, участники спортивных и культурных обменов. И вплоть до введения безвизового режима. Это наша глобальная цель", — отметил министр.
Между тем, глава МИД РФ напомнил, что между странами сохраняются значительные расхождения по теме мирного договора, его подготовка требует активизации диалога.
"Политическая воля наших лидеров полностью нормализовать отношения между Россией и Японией побуждает нас этот диалог активизировать", — сказал Лавров.
При этом глава российского МИД назвал возмутительными заявления советника премьер-министра Японии о роли США в переговорах Москвы и Токио по мирному договору.
Ранее, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне, советник премьер-министра Японии Синдзо Абэ Кацуюки Каваи заявил, что США следует поддержать Японию в заключении мирного договора с Россией для противостояния угрозе со стороны КНР.
"И Япония, и Россия рассматривают Китай как потенциальную угрозу. Я хотел бы, чтобы США понимали важность заключения японо-российского мирного договора как средства совместного противодействия угрозе со стороны Китая", — заявил Каваи.
По его словам, премьер-министр Японии "твердо" намерен заключить мирный договор с Россией в период своего пребывания на посту, чтобы разрешить территориальный спор между двумя странами.
Ранее Путин и Абэ поручили своим помощникам и главам МИД обеих стран усилить переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 года. Согласно декларации, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, Москва дала согласие на передачу японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, но лишь после заключения мирного договора между двумя странами, которого нет до сих пор.
Как известно, Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.
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