"Скандал раздули": ударившим юного хоккеиста арбитром заинтересовались прокуроры

Арбитра, ударившего во время матча 12-летнего игрока команды "Спутник" из Миасса, вызвали на заседание дисциплинарной комиссии Федерации хоккея Челябинской области. Кроме того, его действиями заинтересовались в полиции и прокуратуре. Родители сняли на видео спорный момент.

Инцидент произошел в Златоусте, где в рамках регионального юношеского первенства встречались "Спутник" и местный "Металлург". На кадрах видно, как 62-летний арбитр подъезжает к бортику у скамейки штрафников, куда только что отправили юного хоккеиста, хватает мальчика за маску, после чего дергает и толкает его, а сам отправляется на свое место. Судя по поднятому родителями шуму, начинающий спортсмен получил подбородником по губе и на несколько секунд потерял сознание, однако их призывы вмешаться главный арбитр встречи оставил без внимания.

Первоначально появилась версия, что таким образом рефери проучил строптивого игрока: последний после удаления якобы ударил клюшкой о бортик. Однако очевидцы упирают на то, что удаленный скорее всего отпустил несколько хлестких фраз в адрес арбитра, и тот не сдержался.

Впрочем, в полицию и за медицинской помощью родители мальчика не обращались, тем не менее, стражи порядка и прокуратура уже начали проверку инцидента. А директора спортшколы, где проходил матч, двух арбитров и тренеров команд пригласили 16 января на заседание областной федерации хоккея, где будет рассматриваться этот случай.

"Понятно, что скандал раздули. Как понимаю, хоккеиста удалили, и он сказал судье пару ласковых. Тот не сдержался, схватил его за маску и дёрнул. Скорей всего, мальчику попало подбородником по губе. А раздули, что арбитр его ударил, и тот в обморок упал", — заявил 74.ru представитель Федерации хоккея Челябинской области Анатолий Копылов.

По его словам, к оказавшемуся в центре скандала судье никогда не было претензий.

"Ему 62 года. Он столько лет и сам играл, и тренером отработал. Отец мальчика сам с ним знаком. Для меня это шок", — уточнил он.