В Кабуле прогремел сильный взрыв

Не менее 40 человек пострадали в результате мощного взрыва, прогремевшего сегодня вечером в Кабуле, передает телеканал "Россия 24".

Бомба, по предварительным данным, была спрятана в грузовике. В МВД Афганистана уже сообщили, что произошедшее является терактом. В районе, где прогремел взрыв, живет много иностранцев, а также расположены офисы иностранных неправительственных организаций.