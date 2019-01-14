Архиепископ Климент: пожар произошел на территории музея

Монастырь не пострадал в результате пожара на территории Киево-Печерской лавры, сообщил архиепископ Украинской православной церкви Климент.

По его словам, возгорание произошло на территории заповедника, которые не является монастырской территорией, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Киево-Печерской лавре загорелось одно из помещений, которое находится в ведении музея-заповедника. Здание было в заброшенном состоянии и требовало ремонта.



Киево-Печерская лавра является одним из первых монастырей Киевской Руси. В 1990 году лавра была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас Нижняя лавра находится в ведении канонической Украинской православной церкви (УПЦ), а Верхняя — в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника.