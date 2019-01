Карякин не смог завершить седьмой этап "Дакара" из-за аварии

Российский гонщик Сергей Карякин не смог завершить гонку на седьмом этапе ралли-марафона "Дакар"-2019. На 71 километре спецучастка мотовездеход россиянина слетел с небольшого обрыва и совершил несколько переверотов.

В итоге автомобиль Карякина получил серьезные повреждения – у багги оторвалось левое переднее колесо – и не смог продолжить гонку. Подоспевшие на помощь штурман Карякина Антон Власюк и болельщики помогли перевернуть авто с крыши на колеса.

