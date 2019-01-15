Связь с телескопом "Спектр-Р" до сих пор установить не удается

Российским специалистам вновь не удалось восстановить связь с орбитальным телескопом "Спектр-Р", сообщили в Роскосмосе. При этом аппарат находился в зоне видимости сразу двух станций: "Медвежьи озера" и "Уссурийск".

Сегодня ученые попробуют провести очередной сеанс связи с телескопом. В случае неудачи уже подготовлен планы работы на среду.





"Спектр-Р" был запущен в июле 2011 года. Проработав семь с половиной лет, с 10 января перестал принимать команды с Земли, хотя продолжает передавать научные данные. При этом в госкорпорации подчеркнули, что срок работы радиотелескопа был превышен в два с половиной раза.