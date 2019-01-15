Непомнящий стал лидером супертурнира в Вейк-ан-Зее, обыграв Крамника

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал единоличным лидером после третьего раунда супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее. Россиянин белыми фигурами одержал победу над соотечественником Владимиром Крамником. Теперь в активе Непомнящего 2,5 балла.

Еще один представитель России – Владимир Федосеев проиграл свою партию польскому гроссмейстеру Яну-Кшиштофу Дуде. Россиянин играл белыми. Отметим результат действующего обладателя шахматной короны Магнуса Карлсена, который сыграл вничью с Видитом Гуджрати из Индии.

В других партиях китаец Дин Лэжень обыграл Йордена ван Фореста из Нидерландов, индиец Вишванатан Ананд свел свою партию с американцем Сэмуэлем Шенклендом, а азербайджанец Шахрияр Мамедьяров в партии с голландцем Анишем Гири также не смогли выявить лучшего.