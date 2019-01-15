Нижний Новгород оказался комфортнее Лос-Анджелеса и Брюсселя

Нижний Новгород — наиболее комфортный для жизни город России. Об этом свидетельствует исследование, проведенной порталом Numbeo. Он занял 109-е место из 226.

Эксперты составили рейтинг городов, исходя из следующих критериев: покупательская способность населения, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни, соотношение цен на жилье и доходов людей, пробки, экология и климат.

При этом Нижний оставил позади другие российские города — Санкт-Петербург, который оказался на 182-м месте, Москву (191-е), Екатеринбург (199-е) и Новосибирск (206-е). Также жизнь в Нижнем Новгороде, по мнению экспертов, оказалась лучше, чем в Торонто, Брюсселе, Мадриде и Лос-Анджелесе, которые следуют в рейтинге сразу за ним.

Лучшими с точки зрения комфорта оказались Канберра, Эйндховен, американский город Роли, Аделаида и Цюрих. Аутсайдерами рейтинга стали Манила, Пекин, Дакка, Лагос и Каракас.