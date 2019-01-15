Песков не пользуется соцсетями, а у Путина даже нет смартфона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ни разу в жизни не заходил в Facebook, "Одноклассники" и не знает, как выглядит "ВКонтакте" изнутри.

В интервью газете "Аргументы и факты" он сказал, что считает Instagram гениальным изобретением. Но аккаунт является собственностью компании и может быть закрыт в любой момент. По его мнению, люди, проводящие много времени в соцсетях, очень рискуют. Он напомнил о том, сколько российских аккаунтов пострадало, когда в США вдруг посчитали, что они создавались для вмешательства в их президентские выборы.

"Я уверен, что там было огромное количество аккаунтов, которые знать не знали про эти выборы. Но их просто заблокировали — и все", — сказал он.

Песков добавил, что рано или поздно встает вопрос: жить под диктовку или быть заблокированным: "В итоге все упирается в суверенность, личную или государственную".

Также Песков рассказал о своем отношении к мессенджеру Telegram. Он считает, что это интересное явление, там есть множество познавательных каналов. Но политические каналы являются в основном "заказной политологической чернухой с большим количеством фейков и глупостей", которые используются как инструмент манипуляции. Он отметил, что ряд региональных чиновников склонны реагировать на сообщения в таких каналах.

"Мы им даем простой совет: удалите из телефона и живите спокойно. Многие так и поступают", — сказал он.

Песков ответил на вопрос, есть ли у Владимира Путина смартфон. По его словам, наличие смартфона предусматривает полную прозрачность, поэтому глава государства не может его иметь. Всю необходимую информацию президент получает из газет, журналов и Интернета.

В декабре в интервью телеканалу "Россия 24" Дмитрий Песков сказал, что иногда читает Telegram-канал "Усы Пескова". "Иногда смеюсь. Сейчас реже смеюсь, чувство юмора стало меньше, раньше было смешно", — сказал тогда Песков.