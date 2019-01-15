Кубок Азии. Сборные Таиланда и Бахрейна прорвались в плей-офф

В Объединенных Арабских Эмиратах продолжается турнир футбольного Кубка Азии. Накануне стартовали матчи 3-го тура групповых состязаний. Первыми завершили борьбу команды в группе "А", из которой в плей-офф попали сразу три сборные – ОАЭ, Бахрейна и Таиланда.

Сборная Бахрейна играла "матч смерти" с соперниками из Индии. Только победитель мог рассчитывать на продолжение борьбы, и арабы-островитяне сумели победить команды из миллиардной Индии – 1:0.

В другом матче сборные ОАЭ и Таиланда сыграли вничью – 1:1, — и обе попали в плей-офф. Только хозяева турнира вышли с первого места, а тайцы – с третьего. Еще не завершены состязания в других пяти группах, но в четырех из них заочные соперники не смогут догнать Таиланд

Напомним, что ранее в плей-офф досрочно вышли команды Иордании (группа "В"), Китая и Южной Кореи (группа "С"), Ирана и Ирака (группа "D"), Катара и Саудовской Аравии (группа "Е"), Японии и Узбекистана (группа "F").