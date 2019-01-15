Страшное ДТП под Воронежем: семеро погибших

В Воронежской области на федеральной автодороге Р298 столкнулись три легковых автомобиля. После аварии на месте ЧП возник пожар. По предварительным данным, жертвами происшествия стали 7 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.





ДТП произошло на 168-м километре трассы в трех километрах севернее села Вязноватовка. В настоящее время все обстоятельства аварии уточняются.