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15 января 201920:40 Александр Евстигнеев

Власти Украины продолжают давить на паству и монахов Киево-Печерской лавры

Обстановка вокруг одной из главных православных святынь Киева становится все более напряженной. Еще вчера Киево-Печерская лавра горела, а уже сегодня монахи отбиваются от обвинений в утрате культурных ценностей. Религиозная тема в последние дни на Украине — главная и в выпусках новостей, и в выступлениях кандидатов в президенты. И это — в стране, где церковь по конституции отделена от государства.

Было холодно. Компания забралась в здание. Там парни что-то не поделили, и во время драки случился пожар. Поджог Киево-Печерской лавры не был намеренным. Это подтвердил настоятель — архиепископ Павел. Но страсти вокруг лавры не утихают. Министерство культуры Украины продолжает ревизию: якобы из обители пропали ценные иконы.


"Я не видел этих икон. Были простые литографии. Есть только один вопрос — забрать у нас лавру", — говорит настоятель Киево-Печерской лавры.

Чем ближе выборы президента Украины, тем сильнее давление на каноническую Православную церковь. Депутат Верховной рады — лидер оппозиционной платформы Юрий Бойко с 15 января — официальный кандидат в президенты.

Он говорит, что вмешательство государства в церковные дела — прямое нарушение конституции. По словам Бойко, сейчас идет запугивание служителей, паствы.

"Особый цинизм в том, что действующий президент использует церковь в своей предвыборной программе. Украинцев превратили в нищих. Вместо того, чтобы решать эти проблемы, нападают на каноническую церковь", — отмечает оппозиционный кандидат в президенты Украины.

Петр Порошенко, тем временем, продолжает свой "томос-тур" — так на Украине называют его поездки по городам. В сопровождении верного Филарета, с обязательным выступлением перед раскольниками из автокефальной церкви. Сегодня — Луцк.

И снова Порошенко приходится объяснять ситуацию с зависимостью от Константинополя и призывать "не слушать инструкций из Москвы".

А еще – совет сходить в церковь и покаяться. Только каяться теперь будет можно только в определенных церквях. В Волынской области, например, выгоняют настоятеля храма: его место занял раскольник.

Церковным рейдерам теперь дорога открыта. Спикер Рады Парубий 15 января заявил, что депутаты доработают закон о религиозных общинах, чтобы им было проще регистрироваться.

Впрочем, очков Порошенко на церковном расколе особо не заработал. Почти 70 процентов украинцев недовольны выбранным курсом, которым власть ведет страну.

А вот рейтинг Юлии Тимошенко, напротив, растет. Люди на Украине, считает Тимошенко, для нынешних властей — лишь пища для монстра, а в Раде сидят воры.

"Если рубить руки за коррупцию, у нас в парламенте некому будет кнопки жать", — говорит Тимошенко.

Церковную тему она пока не трогает. Тем временем братии Киево-Печорской лавры предложили перейти в раскольническую автокефальную церковь, на что монахи ответили категорическим отказом.

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