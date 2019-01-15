Британский парламент проголосовал против соглашения по Brexit

Палата общин британского парламента в ходе голосования во вторник вечером отвергла соглашение по выходу Британии из ЕС, подготовленное Лондоном и Брюсселем. За проголосовали только 202 депутата, против — 432, сообщает "Россия 24".

Сделка с ЕС, таким образом, отклонена с разницей в 230 голосов. За последние 95 лет это стало самым крупным поражением премьера Британии в парламенте.

Как пишут британские СМИ, теперь Лондон может выйти из ЕС вовсе без сделки или проведет повторный референдум. У Терезы Мэй остается три дня, чтобы представить "план Б" по Brexit.

Как сообщает "Интерфакс", после провального голосования Тереза Мэй заявила, что по-прежнему настроена на выход из ЕС.

Между тем глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин проинформировал, что внес предложение о вынесения вотума недоверия правительству страны.