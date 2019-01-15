Глава Еврокомиссии сожалеет об итогах голосования по Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что с сожалением принял к сведению результаты голосования в британской Палате общин по соглашению о Brexit между Великобританией и Евросоюзом и призвал Соединенное Королевство как можно скорее "прояснить свои намерения". "Время почти истекло", — подчеркнул он.

По мнению главы Еврокомиссии, соглашение об отделении является справедливым компромиссом и наилучшей возможной сделкой, а реализация этого договора позволит сократить ущерб от Btexit для жителей и бизнеса Европы, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, британские парламентарии отвергли предложенное премьер-министром страны Терезой Мэй соглашение, открыв путь целому ряду возможных сценариев развития событий.