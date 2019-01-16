Число жертв нападения в Найроби возросло до 14

По последним данным, число жертв нападения на гостинично-офисный комплекс в столице Кении городе Найроби увеличилось до 14. Ранее сообщалось о семи погибших.

Нападение было совершено во вторник, 15 января. Сначала рядом с комплексом "Дусит" прогремело несколько взрывов, там была слышна стрельба, напоминает ТАСС. Позже министр внутренних дел Кении сообщил, что полиция контролирует все здания комплекса и находится на финальной стадии зачистки территории.

РИА Новости сообщает, что около 30 раненых доставлены в местные больницы. Десятки работников отеля все еще находятся внутри здания. Спустя несколько часов после взрывов там продолжали раздаваться звуки выстрелов.

В связи с нападение посольство России в Кении призвало всех находящихся в Найроби россиян проявлять бдительность.

Ответственность за террористическую вылазку взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб" (запрещена в РФ).