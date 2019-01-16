В Найроби снова стреляют

В столице Кении Найроби, где накануне был совершен террористический акт, в районе отеля "Дусит" вновь слышны звуки взрывов и выстрелов.

По данным местных СМИ, сотрудниками полиции удалось вывести из здания отеля еще несколько человек, передает РИА Новости.

Как сообщалось, в минувший вторник рядом с отелем "Дусит" прогремело сразу несколько взрывов и была открыта стрельба. По последним данным, жертвами атаки, которую власти Кении рассматривают как террористическое нападение, стали 15 человек, еще около 30 получили ранения. В здании все еще находятся десятки людей, эвакуация продолжается.

Среди жертв атаки по одному гражданину Великобритании и США, еще 11 – граждане Кении. У двоих погибших документов при себе не было, так что установить их гражданство пока не удалось.

Ответственность за атаку взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" (запрещена в РФ, действующая в основном на территории Сомали.