Гол и передача Панарина помогли "Коламбусу" победить "Нью-Джерси"

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. "Коламбус Блю Джекетс" на своей площадке принимал "Нью-Джерси Дэвилз". Хозяева льда оказались сильнее гостей со счетом 4:1. Одну из шайб у победителей забросил россиянин Артемий Панарин.

Она стала для него уже 18-й в нынешнем сезоне. Кроме того, российский форвард "пиджаков" один раз ассистировал партнерам. В текущем чемпионате Панарин набрал 52 (18+34) очка в 44 матчах.

Помимо россиянина за "Коламбус" отличились Кэм Аткинсон, Бун Дженнер и Пьер-Люк Дюбуа. У "дьяволов" единственную шайбу забросил Блейк Коулман.