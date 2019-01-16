Карен Хачанов впервые в карьере вышел в третий круг Australian Open

На Открытом чемпионате Австралии по теннису провел свой матч второго круга лучший игрок России Карен Хачанов, который "посеян" на первом в сезоне турнире "Большого шлема" под десятым номером. Он обыграл японца Есихито Нисиоку в трех сетах.

Встреча продолжалась всего более двух часов и завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:3 в пользу 22-летнего россиянина, который в третьем круге соревнований встретится с победителем матча между испанцем Роберто Баутисто-Агутом и австралийцем Джоном Миллманом.

Отметим, что Хачанов уже показал свой лучший результат в карьере на турнире в Австралии. Ранее он не проходил дальше второго раунда.