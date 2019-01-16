В Москве ищут женщину, пропавшую после снятия в банкомате 6 миллионов

В Москве пропала мать двоих детей. Она в банке на Новой Басманной улице сняла 5 миллионов 800 тысяч рублей для покупки квартиры в подмосковной Балашихе. После этого женщина пропала.

В полицию с заявлением обратился ее сожитель – таксист, сообщает ТАСС. Они вместе отправились в банк, но в какой-то момент таксист отлучился, чтобы отвезти детей домой. Когда он позвонил женщине, то она подтвердила, что сняла почти шесть миллионов. После этого женщина пропала. Розыск пропавшей с 15 января ведет полиция.