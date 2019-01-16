WADA не испытывают проблем при работе в московской лаборатории

Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщила, что эксперты организации не испытывают проблем и трудностей во время работы в московской лаборатории.

Напомним, ранее специалисты дважды посетили московскую лабораторию, однако не смогли извлечь базу данных, поскольку их оборудование не прошло сертификацию в соответствии с российским законодательством.

"Работа требует больше времени, чем первоначально предполагалось, — говорится в заявлении WADA, которое цитирует ТАСС. — Но группа не сталкивается с какими-либо конкретными проблемами или трудностями при выполнении своей задачи".

Российская сторона до 31 декабря должна было предоставить базу данных, однако этого не произошло. Из-за чего главы антидопинговых агентств 16 стран выступили за повторное отстранение РУСАДА, что грозит российским спортсменам отлучением от участия в международных соревнованиях.