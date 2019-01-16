Момент столкновения фуры и автобуса в Калининградской области попал на видео

В Сети размещены кадры с регистратора, установленного в салоне автобуса, столкнувшегося с фурой в Калининградской области. Видеозапись обнародовал сайт Klops.ru.

Напомним, что в минувший понедельник, 14 января, неподалеку от поселка Междуречье под Черняховском, автобус, в салоне которого находились 47 пассажиров и водитель, врезался в фуру, которую частично занесло на полосу встречного движения.

После аварии маршрутное транспортное средство вылетело за пределы проезжей части и оказалось в придорожном кювете.

В результате инцидента пострадали двое пассажиров автобуса.