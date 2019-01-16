Космонавты рассказали о покушении на Брежнева 50-летней давности
"Ехали по красивой улице, с одной и с другой стороны были люди, которые приветствовали нас, бросали цветы, звучали хлопушки", — на торжественном приеме в Музее космонавтики вспомнил обстоятельства покушения на генсека Леонида Брежнева космонавт Борис Волынов. 22 января исполнится 50 лет с момента покушения.
22 января 1969 года генсек встречал в Москве экипажи космических кораблей "Союз-4" и "Союз-5", которые состыковались на орбите, напоминает РИА Новости. День был холодный. Поэтому космонавты Борис Волынов и Алексей Елисеев ехали вначале до Октябрьской (ныне Калужской) площади в закрытой машине, а потом пересели в кабриолет. Космонавты Алексей Леонов, Андриян Николаев, Валентина Терешкова и Георгий Береговой ехали за их машиной.
Именно этот автомобиль переодетый в милицейскую форму младший лейтенант Виктор Ильин принял за машину Леонида Ильича Брежнева. По ней он выпустил 16 пуль.
"Самое главное, он стрелял очень метко", — вспоминает Борис Волынов.
Когда автомобиль поравнялся с Ильиным, то младший лейтенант первым же выстрелом в лоб убил водителя. Голова водителя сразу упала на руль. Волынов увидел, как милиционер стреляет по кортежу с двух рук из пистолетов от бедра. В этот момент сопровождавший кортеж мотоциклист развернулся на 90 градусов и поехал на стрелка, чтобы его сбить с ног. Виктор Ильин выстрелил в него, и майор-мотоциклист упал.
"Грохот, шум, но он продолжал стрелять. Машина остановилась. Перебежал кто-то из спецслужб...- продолжил рассказ Волынов. — Помню, что казенные части пистолетов, двух пистолетов типа Макарова, были сзади. Значит, он выстрелил 8 плюс 8. 16 выстрелов! А дальше его арестовали".
К космонавтам подъехала машина. Их спросили, живы ли все космонавты, есть ли среди них раненые. Раненых не было. Кортеж поехал дальше.
"Очень жаль, что погиб водитель машины. Трагедия была для семьи. Вообще, дурацкий совершенно случай", — дополнил рассказ своего коллеги космонавт Алексей Елисеев.
Елисеев знал, что машина Брежнева ехала в кортеже через одну от их кабриолета.
"Мне было лично интересно посмотреть, какова реакция Брежнева, ведь в него стреляли, — продолжил Елисеев. — Вошли в гардероб, входит Брежнев сразу за нами, и на лице выражение такое, как будто ничего не происходило. И он нам сразу говорит: "Ребят, мы договорились сделать вид, что ничего не произошло".
Это владение собой поразило Елисеева. А о покушении многие узнали только спустя 20 лет, уже во времена перестройки. Младший лейтенант Ильин надеялся, что убийство генсека спровоцирует демократические реформы в стране. Суд признал его психически больным. В психбольнице на принудительном лечении он провел более двух десятилетий, пока не вышел на свободу.
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