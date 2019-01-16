У оригинальных "Охотников за привидениями" выйдет продолжение

Режиссер фильма "Джуно" Джейсон Райтман снимет продолжение культовой фантастической комедии "Охотники за привидениями". Первые две части картины, которые вышли в 1980-х, снял отец Джейсона Айван Райтман, сообщает Variety.

Актерский состав фильма, который должен стать прямым продолжением оригинальной франшизы, пока не разглашается, однако, по данным журналистов, кастинг уже начался.

Айван Райтман не только режиссер, но и соавтор сценария, а также продюсер новой части "Охотников за привидениями". Съемки фильма должны начаться летом, а сама картина обещает выйти в 2020 году.

Первая часть "Охотников за привидениями" вышла в 1984 году. Главные роли в картине исполнили Билл Мюррей, Гарольд Рамис, Дэн Эйкройд, и Эрни Хадсон. Продолжение картины увидело свет пять лет спустя. В 2016 году компания Sony Pictures выпустила современную версию "Охотников…" с женщинами в главных ролях.

Фильм был неоднозначно принят как зрителями, так и критиками.