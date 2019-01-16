Brexit решит судьбу Мэй и правительства: второй Железной леди могут указать на дверь

Парламентарии в Лондоне готовятся к новому раунду ожесточенных дебатов. Вечером 16 января они будут решать судьбу правительства и премьера Терезы Мэй в частности. Накануне законодатели отвергли ее предложение по Brexit.

На парламентской площади за подсчетом голосов противники Brexit следили в прямом эфире. И, видимо, не зря. Новости встречают бурными криками и ликованием.

С таким разгромным поражением британское правительство не сталкивалось с 1924 года. 432 депутата — против плана Терезы Мэй. И только 202 — за. Brexit пойдет по "жесткому" сценарию. Это, впрочем, стало приятной новостью и для сторонников независимости. Даже для чересчур агрессивных.

- Leave means leave, — выкрикивает уводимый в полицейскую машину сторонник выхода Великобритании из ЕС. – Выходить – значит, выходить!

Тереза Мэй в парламенте первые три часа вообще не брала слово. А после сделала лишь сухое заявление.

"Сначала мы должны понять, пользуется ли это правительство доверием. Я верю, что это так, — заявила британский премьер. — Но, учитывая масштабы и важность сегодняшнего голосования, правильно дать другим участникам возможность проверить это, если они захотят это сделать. Поэтому я заверяю, если сегодня вечером официальная оппозиция инициирует вотум недоверия, правительство найдет время обсудить это предложение завтра".

Лондон и Брюссель разойдутся, не попрощавшись. Ни соглашения на 585 страницах, ни таможенного союза для Северной Ирландии. Единственную сухопутную границу с ЕС — с Республикой Ирландия придется закрыть. И возвращать на нее таможенные посты.

"Я думаю соглашение Мэй провалится, — ванговали британцы. — Очень многие люди связаны с Северной Ирландией — ездят туда и работают. Если граница на острове вернется, то не знаю, как выживут граждане. Это не преувеличение".

В запасе у Терезы Мэй есть так называемый "бэкстоп". Это временное соглашение, по которому Северная Ирландия будет жить по торговым правилам Европы. Но опять же: "где обещанный суверенитет от Брюсселя?" Об этом едва ли не через раз спрашивали Мэй депутаты.

На финальные дебаты сторонники и противники Brexit буквально оккупировали улицу рядом с парламентом — Old Palace Yard — и соревнуются в креативности. Но вопрос совершенно не стоит о новом референдуме. Британия в любом случае покинет Евросоюз до 29 марта. Самое интересное — как именно она это сделает?

У Терезы Мэй есть три дня, чтобы показать в парламенте документ с поправками. Но теперь, как и в декабре, стоит вопрос о ее политическом будущем.

"Мы требуем, чтобы теперь выход из ЕС без соглашения не обсуждался в принципе, должно быть заключен временный таможенный союз, мы обязаны защитить наших граждан. А также, я уведомляю вас, госпожа премьер-министр, что я требую обсуждения вопроса о вынесении вотума недоверия этому правительству! Голосование требую назначить на завтра!" – потребовал лидер оппозиции в парламенте Джереми Корбин.

Месяц назад Тереза Мэй победила в вотуме недоверия, который ей организовала собственная партия. Но возглавить консерваторов на выборах в 2022 году она уже отказалась. Теперь осталось выяснить, испортит ли Brexit окончательно репутацию "второй железной леди".