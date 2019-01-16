Тема:
Brexit 47 минут назад
Brexit решит судьбу Мэй и правительства: второй Железной леди могут указать на дверь
Парламентарии в Лондоне готовятся к новому раунду ожесточенных дебатов. Вечером 16 января они будут решать судьбу правительства и премьера Терезы Мэй в частности. Накануне законодатели отвергли ее предложение по Brexit.
На парламентской площади за подсчетом голосов противники Brexit следили в прямом эфире. И, видимо, не зря. Новости встречают бурными криками и ликованием.
С таким разгромным поражением британское правительство не сталкивалось с 1924 года. 432 депутата — против плана Терезы Мэй. И только 202 — за. Brexit пойдет по "жесткому" сценарию. Это, впрочем, стало приятной новостью и для сторонников независимости. Даже для чересчур агрессивных.
- Leave means leave, — выкрикивает уводимый в полицейскую машину сторонник выхода Великобритании из ЕС. – Выходить – значит, выходить!
Тереза Мэй в парламенте первые три часа вообще не брала слово. А после сделала лишь сухое заявление.
"Сначала мы должны понять, пользуется ли это правительство доверием. Я верю, что это так, — заявила британский премьер. — Но, учитывая масштабы и важность сегодняшнего голосования, правильно дать другим участникам возможность проверить это, если они захотят это сделать. Поэтому я заверяю, если сегодня вечером официальная оппозиция инициирует вотум недоверия, правительство найдет время обсудить это предложение завтра".
Лондон и Брюссель разойдутся, не попрощавшись. Ни соглашения на 585 страницах, ни таможенного союза для Северной Ирландии. Единственную сухопутную границу с ЕС — с Республикой Ирландия придется закрыть. И возвращать на нее таможенные посты.
"Я думаю соглашение Мэй провалится, — ванговали британцы. — Очень многие люди связаны с Северной Ирландией — ездят туда и работают. Если граница на острове вернется, то не знаю, как выживут граждане. Это не преувеличение".
В запасе у Терезы Мэй есть так называемый "бэкстоп". Это временное соглашение, по которому Северная Ирландия будет жить по торговым правилам Европы. Но опять же: "где обещанный суверенитет от Брюсселя?" Об этом едва ли не через раз спрашивали Мэй депутаты.
На финальные дебаты сторонники и противники Brexit буквально оккупировали улицу рядом с парламентом — Old Palace Yard — и соревнуются в креативности. Но вопрос совершенно не стоит о новом референдуме. Британия в любом случае покинет Евросоюз до 29 марта. Самое интересное — как именно она это сделает?
У Терезы Мэй есть три дня, чтобы показать в парламенте документ с поправками. Но теперь, как и в декабре, стоит вопрос о ее политическом будущем.
"Мы требуем, чтобы теперь выход из ЕС без соглашения не обсуждался в принципе, должно быть заключен временный таможенный союз, мы обязаны защитить наших граждан. А также, я уведомляю вас, госпожа премьер-министр, что я требую обсуждения вопроса о вынесении вотума недоверия этому правительству! Голосование требую назначить на завтра!" – потребовал лидер оппозиции в парламенте Джереми Корбин.
Месяц назад Тереза Мэй победила в вотуме недоверия, который ей организовала собственная партия. Но возглавить консерваторов на выборах в 2022 году она уже отказалась. Теперь осталось выяснить, испортит ли Brexit окончательно репутацию "второй железной леди".
Ранее по теме
-
Британский парламент отказался от Brexit с завязанными глазами6 часов назад
-
Над правительством Терезы Мэй нависла угроза вотума недоверия10 часов назад
-
Глава Еврокомиссии сожалеет об итогах голосования по Brexit16 часов назад
-
Британский парламент проголосовал против соглашения по Brexit17 часов назад
-
Парламент Британии решает судьбу Brexit20 часов назад
-
Инцидент с женщиной-депутатом: задержан британский "жилет" Джеймс Годдард3 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Завод в Кингисеппе разрушен до основания искрой от болгарки
- Украинскую журналистку Бойко депортировали
- Слухи о VIP-камере Улюкаева преувеличены
- Анна Федермессер расплакалась в Госдуме
- Полный провал Терезы Мэй
Самое читаемое
-
Смертельно больная мать-одиночка ищет семью своему 6-летнему сыну
- Водитель переехал пенсионерку, не успевшую войти в автобус. Видео
- Директор "Евросети" насмерть замерз в лесу
- Пытавший током до смерти 96-летнюю бабушку ради 3 тысяч изувер сядет на 16 лет
- Из московской квартиры спасли двух истощенных детей
Вести.Экономика
-
Поражение Мэй на голосовании по Brexit увеличивает вероятность второго референдума
- Россия сократила добычу нефти на 60 тысяч баррелей в сутки
- Shutdown безжалостен к экономике США
- Тереза Мэй проиграла войну за Brexit. Что дальше?
- Почему мировая экономика в шаге от рецессии
Вести.Hi-tech
-
Redmi Note 7: дешевый Xiaomi с 48 мегапикселями
- Обзор смартфона Alcatel 5V: пробы на главную роль
- Батарея не нужна: новый чип "питается воздухом"
- Монитор размером с лист бумаги поможет обойтись без ноутбука
- Xiaomi представила бюджетный смартфон с бесплатным интернетом
Авто.Вести.Ru
-
Новый 7-местный Cadillac "не для гангстеров", который приедет в Россию
- Новый универсал Kia Ceed SW: цены и день старта продаж в России
- Новая Toyota Supra: ждем в России
- Subaru сделала самую мощную STI в истории
- Вот как будет выглядеть новый Volkswagen Passat
Недвижимость
-
Картошка, рыба и жертва взрыва: елки, которые нас удивили
- Отказ от долевого строительства: будет с новостройками в 2019-м
- На неубранный снег и реагенты можно жаловаться
- Как новые станции метро изменили жизнь москвичей
- Хакеры научились взламывать ванны
- Курильщиков обязали компенсировать вред соседям
Вести.Медицина
-
Cердечную недостаточность можно лечить магнием
- Клетчатка защищает организм от хронических болезней
- Мясо, сыр и заварной крем: сколько можно хранить еду после праздников
- Да или нет: нужно ли мыть курицу перед приготовлением
- Найдена связь между беспокойным сном и болезнью Альцгеймера
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Путин собрал наблюдательный совет АСИ
- Власти Украины атакуют Киево-Печерскую лавру
- В столице Кении боевики захватили гостиницу
Вести-Москва
-
В Москве началась внеплановая проверка газового оборудования
- Собянин: для прорыва нужно сосредоточиться на точках роста
- Прыжок с эвакуатора не помог: на машину выписали штраф
- "Елочный круговорот" в столице принял небывалые масштабы
- Итоги "Путешествия в Рождество"
- Трезвым и только на минуту: крещенские рекомендации от МЧС
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
"Ты - киберкOMENтатор": стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Ярость "космической коровы" озадачила астрономов
- Космическая катастрофа может выбросить Солнце из Млечного Пути
- Самая рождественская история: завершена реставрация мозаик базилики Рождества в Вифлееме
- 1000-летний зубной налёт перевернул представления о религиозных иллюстраторах Средних веков
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- Накануне оглашения завещания объявился внебрачный сын Эдуарда Успенского
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю
- Юбилей Василия Ланового
- В Москве простились с актером Иваном Бортником
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
В Шереметьеве ответили на претензии Лободы
- Пенсионеру грозит арест за развратные действия в отношении девочки
- Названы причины подтопления станций столичного метро
- Оставленных без присмотра в квартире в Москве детей передадут в приют
- Труп мужчины около года пролежал в квартире в центре Москвы