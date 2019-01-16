РНИМУ имени Пирогова вновь среди лучших в мире

Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова вошел в список лучших вузов стран с развивающейся экономикой по версии рейтинга Times Higher Education (THE). Рейтинг составляют уже несколько лет, чтобы признать силу и потенциал стран с развивающимися рынками.

Критерии, по которым составлялся рейтинг, используются те же, что и в глобальном ранжировании THE. Однако каждый из них адаптирован таким образом, чтобы продемонстрировать приоритеты развития университетов в странах с развивающейся экономикой. В общей сложности таких государств более 20 по всему миру.

В 2018 году РНИМУ имени Н.И. Пирогова впервые вошел в список лучших университетов планеты, а также в два предметных рейтинга по версии THE: по клиническим, доклиническим и медицинским дисциплинам; по естественным наукам.