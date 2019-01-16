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Конфликт в Сирии 1 час назад

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16 января 201916:09

ИГ совершило теракт в сирийском Манбидже. 14 погибших

В результате взрыва, прогремевшего в среду в центре сирийского города Манбидж, погибли 14 человек, передает ТАСС.

 

По разным данным, среди погибших — от двух до пяти военнослужащих армии США. Военный совет города подтвердил, что взрыв прогремел рядом с патрулем международной коалиции.

Согласно последним данным, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), передает РИА Новости.

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