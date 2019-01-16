YouTube запретил публиковать опасные челленджи и пранки

Представители YouTube обновили правила пользования сервисом. Отныне на крупнейшем видеохостинге в мире нельзя публиковать ролики с пранками или опасными для жизни и здоровья челленджами.

В качестве примера нежелательного контента представители YouTube приводят печально знаменитый Tide Pods Challenge, в рамках которого молодые люди ели на камеру разноцветные таблетки для стирки. Многие отравились химическим продуктом, была информация и о летальных исходах.

Согласно новым правилам, "опасные" видео будут блокироваться, а если пользователь заработает три предупреждения в течение трех месяцев, его канал удалят.

Кроме того, отныне запрещено ставить на превью роликов порнографические фото или насильственные сцены, даже если в самом видео их нет.

Также в описаниях видео нельзя будет публиковать ссылки на порносайты и вредоносные ресурсы.