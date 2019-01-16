Американские ученые выпустили пластырь-контрацептив

Исследователи из США создали специальный пластырь, который в ближайшем будущем сможет прийти на смену контрацептивом. Для достижения нужного эффекта изделие достаточно наклеить на любую часть тела, сообщает Nature.

Уникальный пластырь состоит из микроигл, состоящие из биоразлагаемых полимеров. При соприкосновении с кожей они начинают "таять", высвобождая противозачаточный препарат левоноргестрел.

Время "растворения" препарата в коже – несколько секунд. При однократном тестировании на грызунах пластырь обеспечивал защиту от зачатия на месяц.

Пластыри, которые тестировали на животных, содержали 100 микроигл.

"Человеку потребуется более крупный пластырь", — отмечают ученые.