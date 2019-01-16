На реке в штате Мэн засняли Луну

Жители американского города Уэстбрук (штат Мэн) засняли на местной реке Пресумпскот уникальную 90-метровую льдину, похожую сверху на Луну. Такая льдина появилась в результате редкого процесса – замерзания водоворотов, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

На опубликованных ниже кадрах запечатлена "лунная льдина", как будто нарисованная для съемок фантастического фильма.

Физик из университета Гарварда Джон Хут рассказал, что льдина, скорее всего, превратится в диск, так как вода в водовороте течет медленнее основного течения, а значит, скоро окончательно замерзнет.

"Лунную льдину" уже нарекли местной достопримечательностью, ее снимки выложили в соцсети сотни жителей Уэстбрука.