Алексис Ципрас сохранил свой пост премьера Греции

В парламенте Греции поставили вопрос о доверии правительству. Глава кабмина Алексис Ципрас по итогам голосования сумел преодолеть вотум, причем перевес был минимальным: 151 голос "за" и 149 "против".

Вопрос об отставке правительства поставила партия "Независимые греки" после того, как покинула правящую коалицию из-за разногласий по вопросу переименования соседней Республики Македония, передает телеканал "Россия 24".

Ранее в этот же день сохранила свой пост британский премьер Тереза Мэй. Против вынесенного ей вотума недоверия проголосовали 325 парламентариев, поддержали — 306.