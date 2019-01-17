Спецпосланник ООН встретится с оппозиционным Сирийским комитетом по переговорам

Гейр Педерсен, спецпосланник ООН по Сирии, собирается на переговоры с оппозиционным Сирийским комитетом по переговорам (СКП). Ранее в Дамаске он встретился с главой сирийского МИД Муаллемом. Педерсен находится в сирийской столице с рабочим визитом.

Спецпосланник ООН отметил, что встреча с Муалеммом была продуктивной. Во время переговоров стороны подчеркнули важность принятия решения на основе резолюции СБ ООН 2254. В этом документе утверждается суверенитет и территориальная целостность Сирии, напоминает РИА Новости. Педерсен также договорился с главой сирийского МИД о своих регулярных визитах в Дамаск для обсуждения как спорных, так и общих для обеих сторон моментов. Предстоит еще много дискуссий о политическом процессе, сказал дипломат.