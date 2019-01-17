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Brexit 14 минут назад

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17 января 201902:43

Мэй предложила парламенту забыть о разногласиях и сосредоточиться на Brexit

Тереза Мэй, сохранившая пост премьер-министра Британии, призвала парламент забыть о разногласиях и обсудить дальнейшие шаги по Brexit.

Настало время сплотиться, отметила Мэй. Премьер напомнила депутатам, что нужно поставить в центр интересы нации и "реализовывать реферат референдума" по Brexit. За два с половиной часа, прошедшие после голосования по вотуму недоверия, премьер успела обсудить ситуацию по Brexit с лидерами либерал-демократов, Шотландской национальной партии и Партии Уэльса.

Британское правительство с трудом удержалось у власти после голосования по вотуму недоверия, напоминает РИА Новости. За вотум проголосовали 306 депутатов, против – 325, таким образом, перевес оказался лишь в 19 голосов.

Процедуру вынесения вотума недоверия инициировал лидер лейбористов Джереми Корбин. Это было сделано после того, как против соглашения с ЕС, предложенного Мэй, проголосовали 432 депутата. Документ поддержали лишь 202 парламентария. Это голосование практически не оставило шансов на то, что Британия выйдет из ЕС спокойно. Варианты дальнейших событий таковы: либо Британия выходит из ЕС без соглашения, либо откладывает Brexit на более поздний срок (нынешний срок — 29 марта 2019 года) и проводит досрочные всеобщие выборы, либо в стране проходит новый референдум, по итогам которого Brexit могут вообще отменить.

Корбин отказался от диалога с Мэй, заявив, что пойдет на переговоры лишь тогда, когда премьер исключит вариант Brexit без соглашения. Тереза Мэй выразила свое сожаление в связи с тем, что лидер лейбористов не идет на диалог с ней.

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