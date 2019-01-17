Первый в мире росток "лунного хлопка" погиб

На обратной стороне Луны погиб росток хлопка, выращенный на борту китайского аппарата "Чанъэ-4". Он умер из-за наступления лунной ночи – окружающая температура опустилась до минус 170 градусов по Цельсию. Впрочем, ученые признаются, что и не рассчитывали на длительный эксперимент.

Росток был получен из семени в мини-биосфере Lunar Micro Ecosystem, передает Lenta.ru. Также на Луну были доставлены семена картофеля, рапса, масличных культур. Они не взошли. На Луне низкая гравитация, сильная радиация, большая разница дневных и ночных температур – все это неблагоприятные факторы для растений.

"Чанъэ-4" прилунился в районе Южный полюс — Эйткен 3 января. Это первый зонд, севший на обратной, невидимой с Земли стороне Луны. Аппарат состоит из посадочного модуля и ровера. Он уже передал ученым Земли первые снимки лунной поверхности, сделанные с близкого расстояния.