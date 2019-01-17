17 января Госдума примет решение об отказе направления делегации в ПАСЕ

Госдума примет решение об отказе направления делегации в ПАСЕ. Депутаты должны согласовать совместное заявление. По словам спикера Нижней палаты Парламента Вячеслава Володина, оснований для участия в деятельности организации сейчас нет. Также как и необходимости уплачивать взносы в Совет Европы, так как нашей стране не позволяют высказывать свою точку зрения и защищать интересы России.

Нашу страну лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году якобы из-за нарушения норм международного права, напоминает телеканал "Россия 24". А два года назад Москва заморозила выплату членских взносов в Совет Европы до восстановления полномочий российской делегации.