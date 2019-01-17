"Дерби Каунти" Фрэнка Лэмпарда выбил "Саутгемптон" из Кубка Англии

Знаменитый английский футболист Фрэнк Лэмпард, который в мае нынешнего года начал тренерскую карьеру в клубе Чампионшипа "Дерби Каунти", одержал вместе с подопечными победу в Кубке страны против команды премьер-лиги "Саутгемптон".

И первый матч третьего раунда старейшего в мире футбольного турнира, состоявшийся в Дерби, и переигровка, в которой хозяевами поля были уже "святые", завершились с одинаковым счетом 2:2. При этом в гостях "Каунти" уступал, но сумел сравнять счет и затем победил в серии пенальти – 5:3.

"Этот успех хорош и для моих игроков, и это хорошо для болельщиков, — цитирует слова Лэмпарда после матча официальный сайт "Дерби". – Отмечу, что даже когда мы проигрывали 0:2, я понимал, что мы не заслуживаем поражения. Скажу больше, мы контролировали первый тайм. В дальнейшем ребята продолжали идти вперед, показали характер и заслужили победу".