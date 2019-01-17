"МанЮнайтед" сделает Де Хеа самым высокооплачиваемым вратарем мира

Испанский вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа близок к подписанию нового контракта с "красными дьяволами". Представители "МЮ" намерены сохранить голкипера в клубе и предложить ему недельную зарплату около 450 тысяч евро, в которые будут включены и бонусы.

В случае подписания контракта сторонами Де Хеа станет самым высокооплачиваемым вратарем в мире, сообщает The Sun. Однако испанца также волнует способность "Юнайтед" завоевывать трофеи. При прошлом наставнике манкунианцев Жозе Моуриньо Де Хеа сомневался в том, что клуб с "Олд Трафоорд" в состоянии бороться за чемпионство, однако одержав 6 побед подряд уже при новом наставнике Оле Гуннаре Сульшере вратарь, кажется, вновь поверил в конкурентоспособность своего клуба.

Напомним, что ранее агенты игрока отвергли предложение клуба, предложившего 310 тысяч евро в неделю. Сам Де Хеа ожидал исключительного предложения от руководства. Отметим, что действующий контракт Де Хеа с "Манчестером" действует до лета 2019 года с опцией продления еще на один сезон.