Лидер футбольной сборной Португалии Криштиану Роналуд вместе со своим клубом "Ювентус" выиграл первый трофей в этой стране: накануне "Старая синьора" в саудовской Джидде переиграла "Милан" в матче за Суперкубок страны – 1:0.

При этом победу "Юве" принес именно Роналду, чей гол на 61-й минуте стал единственным и решающим. Сам футболист после матча высказался в том смысле, что счастлив выиграть со своим новым клубом первый трофей. На самом деле эта победа стала для Криша юбилейной – 25-й на клубном уровне.

Роналду имеет теперь командные достижения во всех трех своих клубах топ-уровня. С английским "Манчестер Юнайтед" он выиграл 9 трофеев, включая три первенства страны, клубный чемпионат мира и Лигу чемпионов-2008.

Мадридскому "Реалу" Криш принес 15 трофеев, среди которых два чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира и четыре Лиги чемпионов. Суперкубок в "Юве" стал первым итальянским трофеем португальца. При этом на счету Криштиану есть еще один трофей в составе сборной страны – чемпионат Европы 2016 года.