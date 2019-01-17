"Боруссия" отказывается усиливать "Баварию" своими игроками

Руководители дортмундской "Боруссии" намерены стать главным конкурентом мюнхенской "Баварии" на ближайшие годы. В качестве одной из мер боссы "шмелей" заявили, что отныне больше не будут продавать своих игроков в стан мюнхенцев.

Одним из последних примеров, когда "желто-черные" отказались усиливать конкурента и продали своего игрока куда угодно, но не в "Баварию" стала продажа Кристиана Пулишича в лондонский "Челси" сообщает еженедельник "Футбол" со ссылкой на Bild. В числе прочих претендентов на американского полузащитника была как раз "Бавария".

Напомним, что ранее уже покупала игроков "Боруссии", среди которых Роберт Левандоский, Матс Хуммельс и Марио Гетце.