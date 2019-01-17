Евгений Донской завершил выступления на Australian Open

На кортах Мельбурна продолжаются матчи первого в сезоне турнира серии "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии. В мужском одиночном разряде состоялся поединок между россиянином Евгением Донским и хорватом Филипом Краиновичем. Победу праздновал балканский теннисист.

Российский спортсмен навязал хорвату борьбу во всех трех сетах, в двух из которых дело доходило до тай-брейков, но в итоге он проигрывал в каждой из партий. Итоговый счет – 4:6, 6:7 (8:10), 6:7 (2:7). Общая продолжительность матча составила 2 часа 50 минут.

В следующем круге соперником Краиновича станет его соотечественник – Борна Чорич, который имеет 11 номер посева на Australian Open. Накануне в матче второго круга он выбил из турнира венгра Мартона Фучовича (6:4, 6:3, 6:4). Хорватское противостояние состоится 18 января.