Начало пожара на химзаводе в Кингисеппе попало на видео

Два человека остаются в больнице после мощного взрыва на заводе "Полипласт" в Кингисеппе, еще трех пострадавших после осмотра отпустили по домам. Камера наблюдения зафиксировала начало пожара и взрыв, разрушивший двухэтажное здание.

ЧП произошло утром 16 января, а его причиной стала халатность проводивших ремонт рабочих — искра от болгарки попала на готовый к отгрузке суперпластификатор, после чего вспыхнул пожар, а за ним, спустя примерно восемь минут, последовал и взрыв "с последующим разрушением двухэтажного кирпичного здания площадью 600 квадратных метров".

На кадрах видно, как сотрудники выбегают из помещения, которое стремительно охватывает пламя. Избежать большего количества пострадавших помог случай — момент взрыва совпал с обеденным перерывом.

В больницу доставили пятерых сотрудников, троих после осмотра отпустили, еще двое пробудут под присмотром врачей еще два-три дня. У них осколочные ранения от стекла и битого кирпича.