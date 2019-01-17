Жильцы полуразрушенного дома в Шахтах возвращаются в квартиры

Жильцам первого подъезда многоэтажки, взорвавшейся в Шахтах, разрешили вернуться в свои квартиры – этот подъезд от взрыва не пострадал. Также вернуться домой смогут жители двух подъездов пятиэтажке, расположенной рядом с пострадавшим домом, передает "Интерфакс" со ссылкой на городскую администрацию.

Квартиры в подъездах начали подключать к газоснабжению.



Взрыв бытового газах в Шахтах произошел утром 14 января. Погибли 5 человек, 43 человека были эвакуированы. Спасли семерых, двое были госпитализированы.

Взрывом, эпицентр которого находился на 9-м этаже, разрушены 4 квартиры и повреждены еще 16.