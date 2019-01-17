Спешивший в больницу реанимобиль сбил женщину на переходе в Челябинске

Жительница Челябинска угодила под колеса кареты скорой помощи, которая спешила в больницу с тяжелобольной пациенткой. Камера регистратора запечатлела момент аварии.

ДТП произошло в 10:50 16 января на пересечении проспекта Победы с Тепличной улицей. В салоне служебной машины, двигавшейся с включенными проблесковыми маяками и сигналами, находилась женщина с инсультом, врачи оказывали ей реанимационную помощь.

"Ехали с маяками, нас везде пропускали, а около Тепличной эта женщина… В какой-то момент показалось, что она притормозила. На всякий случай я ещё дополнительно ей сигналил. Когда увидел, что она бежит, начал резко тормозить, а машина катит. Я вывернул руль влево и в сугроб, но всё равно задел ее", — рассказал 74.ru водитель Павел Шитяков.

На кадрах видно, что женщина с капюшоном на голове переходила дорогу, не оглядываясь по сторонам. Перед скорой она ускорилась, но в итоге угодила под машину. В больницу обеих пациенток доставили на другом реанимобиле. У сбитой диагностировали перелом рёбер и ключицы.

"Надо понимать, что реанимация летает на больших скоростях, машина весит больше трёх тонн, затормозить в такой ситуации нереально", — отметили коллеги водителя.