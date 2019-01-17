В Перми горит офисный центр, спасатели эвакуировали 14 человек с третьего и четвертого этажа, пострадавших нет, передает "Интерфакс".

Как сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону в четверг, возгорание произошло на третьем этаже офисного здания по улице Монастырская, 12А.

24 человека личного состава и 8 единиц техники задействованы в ликвидации пожара.

В здании расположено несколько кафе, магазин, офисы компаний и стоматологическая клиника.