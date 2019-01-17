Нурмагомедов: за что давать реванш Макгрегору?

Действующий победитель Абсолютного бойцовского чемпионата в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов не намерен проводить матч-реванш с ирландцем Конором Макгрегором. Россиянин считает, что для проведения ответного поединка нет никаких причин.

"За что давать бой-реванш? Перед предыдущим боем он также много говорил, но уже после того, как мы зашли в клетку, он ничего не смог сделать", — приводит слова Нурмагомедова Чемпионат.Com со ссылкой на TMZ Sports.

Напомним, что в рамках турнира UFC 229 Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и успешно защитил титул чемпиона бойцовской организации. После боя в зале произошла массовая драка и теперь бойцы ожидают вердикта Атлетической комиссии штата Невада по данному инциденту.