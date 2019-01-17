Основателя крупнейшего в Индии маркетплейса застрелили на выходе из отеля
В индийском штате Мадхья-Прадеш в результате покушения был убит известный бизнесмен Сандип Аггарвал — злоумышленники расстреляли его на выходе из отеля, сообщает Tezsamachar.in. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.
Описанные события произошли вечером 16 января в Индауре, в нескольких десятках метров от полицейского участка и в непосредственной близости от здания, где базируются основанные предпринимателем компании. Следователи утверждают, что в убийстве участвовали четыре человека, но на кадрах видно только двух мужчин, которые дожидались, когда Аггарвал выйдет после переговоров из отеля. Перебросившись с остановившимся у машины бизнесменом парой фраз, подозреваемые открыли огонь.
Из шести выпущенных пуль четыре достигли своей цели: одна попала в шею, еще одна в живот, а две — в ноги основателя множества компаний. Проходившие мимо люди даже не сразу сообразили, что на их глазах произошло покушение.
Бизнесмена в критическом состоянии доставил в местную больницу его друг, но спасти ему жизнь врачам не удалось.
В Индауре Аггарвала в основном знали как владельца строительных компаний, принимавших участие в облагораживании второго по величине города штата Мадхья-Прадеш. Прославился же он как основатель первой и самой крупной в Индии платформы электронной коммерции (маркетплейса) ShopClues.
Предполагаемых киллеров пока не задержали. Полицейские придерживаются версии, что убийство было заказным и связано с переделом сфер влияния в строительном бизнесе.
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