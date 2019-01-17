Врачи: иркутским школьницам стало плохо от волнения перед прививкой

Иркутским школьницам стало плохо после прививки. Следственные органы проводят по данному факту проверку.

Инцидент произошел 11 января в школе № 14. Одной из учениц третьего класса провели плановую ревакцинацию АДС-М (без коклюшного компонента), другой девочке – диаскинтест. После вакцинации девочки почувствовали себя плохо. Они жаловались на головокружение и головную боль. На скорой помощи их доставили в реанимацию.

В пресс-службе регионального Министерства здравоохранения ТАСС заявили, что девочки почувствовали себя плохо не из-за вакцины, а переволновались из-за самой процедуры вакцинации. В реанимацию школьниц отправили для того, чтобы исключить отравления. Им провели диагностические исследования и выписали. В реанимации они провели меньше суток. В Минздраве подчеркнули, что к вакцинам их самочувствие никакого отношения не имеет.

Перед вакцинацией детей осмотрел школьный врач, противопоказаний он не выявил. Препараты школа получила 9 января 2019 года. Их срок годности — до 2020 года, они хранились в холодильной камере с соблюдением температурного режима.

Тем временем по данному факту проводится доследственная проверка по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следователями изъята документация, опрашивается персонал больницы и свидетели произошедшего.